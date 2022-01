Gaffe Biden, insulti a giornalista: “Figlio di put…” – Video

(Adnkronos) – “Che stupido figlio di put….”. Joe Biden non si accorge che il microfono è acceso e insulta un giornalista di Fox News. Alla Casa Bianca, il giornalista Peter Doocy pone al presidente degli Stati Uniti una domanda sull’inflazione e sulla possibilità che il tema diventi centrale in vista delle elezioni di midterm. Biden non gradisce – si fa per dire – la domanda e si lascia andare ad un apprezzamento che viene pienamente catturato dal microfono acceso. “… Che stupido figlio di putt…”, dice il presidente.