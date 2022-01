Minacce no vax, Viola sotto scorta: “Non cambio idea su vaccino bambini”

(Adnkronos) – L’immunologa Antonella Viola vive sotto scorta dopo aver ricevuto una lettera con un proiettile dai no vax per aver sostenuto la vaccinazione contro il Covid dei bambini. “Quindici giorni fa iniziava la mia nuova vita sotto scorta a seguito di una grave minaccia ricevuta per aver sostenuto la vaccinazione pediatrica” scrive oggi la professoressa di Patologia Generale all’Università di Padova in un post su Facebook, sottolineando come non abbia intenzione di cambiare idea. “Mai come oggi quello di cui mi pento è di non averlo detto abbastanza” conclude.