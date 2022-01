Covid Germania oggi, record contagi: oltre 200mila in 24 ore

(Adnkronos) – In Germania è stato registrato il numero record di 203.136 nuovi contagi covid nell’arco di 24 ore, proprio nel giorno in cui nel Paese cade il secondo anniversario dell’inizio della pandemia. Era infatti il 27 gennaio del 2020, quando il primo caso di infezione venne confermato in Baviera. Secondo i dati diffusi dal Robert Koch Institute (Rki), l’incidenza di casi nell’arco di 7 giorni è salita al livello record di 1017,4 casi ogni 100mila abitanti, rispetto ai 940,6 di ieri.