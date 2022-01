I pm della procura di Roma Giulia Guccione ed Elena Neri hanno chiesto il rinvio a giudizio di due ex presidenti di sezione dei tribunali di Cremona e Lodi, Giuseppe Bersani e Tito Preioni, con l’accusa di corruzione ad opera dell’avvocato fallimentarista Virgilio Sallorenzo, dal quale, nel febbraio del 2018, avrebbero ricevuto “l’utilità dell’organizzazione e realizzazione a Roma di un incontro con l’avvocato laico del Csm Paola Balducci, non indagata, quando Preioni aveva in corso la domanda per la nomina a presidente del tribunale di Cremona”. Della richiesta di rinvio a giudizio ne ha dato notizia il “Corriere della Sera”.

All’epoca dei fatti, il giudice Giuseppe Bersani, già magistrato a Piacenza che a Sallorenzo avrebbe affidato numerosi e ben remunerati incarichi professionali, era presidente di sezione penale del tribunale di Cremona, mentre Preioni, in passato giudice a Cremona, ex presidente della sezione civile del tribunale di Lodi. Sullo sfondo, le manovre per ottenere la poltrona di presidente del tribunale, poi conquistata da Anna di Martino.

Durante una trasferta a Roma, Preioni, Bersani e Sallorenzo (che avrebbe pagato tutte le spese del viaggio) si erano incontrati con un amico di quest’ultimo: l’avvocato Antonio Villani, ex socio di studio di Paola Balducci, politica dei Verdi, in quel momento anche lei membro ‘laico’ del Csm. E la Balducci era stata portata a cena con l’obiettivo di convincerla a portare anche il suo voto su Preioni. La missione, però, non era andata a buon fine.

“Avevo proposto a Preioni di incontrare Balducci”, ha spiegato Bersani, “in modo che lei potesse associare la persona al curriculum. Ne parlai casualmente con Sallorenzo, e lui subito si offrì di organizzare tutto. Non ho mai istigato, e mi rendo conto di aver fatto una cosa poco simpatica, nel cercare di favorire Preioni, ma solo perchè lo ritenevo il candidato migliore”.

Per altri cinque capi di accusa, Bersani è già stato archiviato ad Ancona, dove però ha anche patteggiato 8 mesi, pena sospesa, per abuso d’ufficio per non essersi astenuto, quando era giudice a Piacenza, negli incarichi piacentini a Sallorenzo.

Sara Pizzorni

