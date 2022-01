Quirinale 2022, intesa al vertice: centrodestra indicherà Casellati

(Adnkronos) – Il centrodestra voterà Elisabetta Casellati nella votazione di oggi per l’elezione del Presidente della Repubblica. E’ quanto ha appreso AdnKronos dal vertice del centrodestra in corso alla Camera. L’intesa sul nome della seconda carica dello Stato, prevede che l’alleanza punterà sul nome Casellati a partire dalla votazione al via alle 11 e nella possibile replica pomeridiana, se la Camera deciderà di procedere con due votazioni anche oggi.