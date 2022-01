Zona gialla e arancione, colore regioni da lunedì 31 gennaio

(Adnkronos) – Zona gialla e arancione, quali regioni cambieranno colore lunedì 31 gennaio? Dopo tanti cambi di fascia, frutto dell’esplosione dei contagi covid provocati dalla diffusione della variante Omicron, questa potrebbe essere la settimana della stabilità. Il quadro dovrebbe infatti restare invariato: 12 regioni in zona gialla, 5 in arancione e 3 in bianca. Nel dettaglio: Valle d’Aosta, Piemonte, Friuli Venezia Giulia, Abruzzo e Sicilia sono in zona arancione; Lombardia, province autonome di Trento e Bolzano, Veneto, Emilia Romagna, Liguria, Marche, Lazio, Puglia, Campania, Sardegna e Calabria in giallo; infine in zona bianca Umbria, Molise e Basilicata. E’ quanto emerge dai dati degli indicatori decisionali dell’ultimo monitoraggio della Cabina di regina Iss-ministero della Salute aggiornati al 27 gennaio che l’Adnkronos Salute ha avuto modo di visionare.