Quirinale 2022, Salvini: “Mattarella bis? Sì, ma con convinzione”

(Adnkronos) – “Mattarella di nuovo al Quirinale? Non può essere una scelta di ripiego, arrivato al sesto giorno di no, ho troppo rispetto per lui, ma se quella è la via ci si arrivi con convinzione”. Così Matteo Salvini, parlando in Transatlantico, risponde a chi gli ricorda i voti presi dal capo di Stato uscente in Aula. “Son convinto che se da sinistra l’unica risposta è no, allora tanto vale dire a Mattarella, con convinzione ‘ripensaci'”. “Lui – spiega – ha detto tante volte ‘no grazie’, ma visto che altri fanno politica per bocciare le proposte che arrivano, allora forse è più serio dirgli di ripensarci”.