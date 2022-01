Quirinale 2022, Massimo Fini: “Mattarella non voleva bis, c’è del marcio in Danimarca”

(Adnkronos) – “Non ho visto messaggi ‘trasversali’ arrivare da Mattarella prima della sua rielezione, le richieste di bis nei teatri, il ribollire sui social di foto di traslochi, le indiscrezioni sulle case in affitto, sono sempre state accompagnate dalla sua volontà di non essere riconfermato, direi che erano tutti messaggi di addio”. Interpellato dall’Adnkronos, Massimo Fini, giornalista e saggista spiega di “non essere complottista di natura”, non avendo quindi notato segnali di fumo arrivare dall’inquilino del Colle.

“Nessuna tempesta perfetta – sottolinea – credo che Mattarella non avrebbe semplicemente voluto essere rieletto, non ne aveva alcuna voglia, ha la sua età”. “Per cui la vedo in un altro modo, averlo riconfermato alla presidenza vuol dire che c’è del marcio in Danimarca”, conclude Fini.