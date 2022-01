Covid oggi Germania, 78.318 contagi: sale l’incidenza

(Adnkronos) – Sono 78.318 i nuovi contagi da coronavirus registrati in Germania nelle ultime 24 ore, con un tasso di incidenza che è salito a 1.176,8 di nuovi contagi ogni 100mila abitanti negli ultimi sette giorni. Lo riferisce il Robert Koch Institute, incaricato dal governo di Berlino di monitorare l’andamento della pandemia in Germania. Si tratta di un aumento di contagi del 24 per cento o 14.925 casi in più rispetto a lunedì mattina di una settimana fa. Sono invece 61 i decessi confermati da Rki nelle ultime 24 ore.

Finora, sono 9,82 milioni le persone che in Germania sono risultate positive al coronavirus secondo l’Rki.