Covid oggi Romania, superati i 40mila contagi in 24 ore

(Adnkronos) – In Romania sono stati superati i 40mila contagi da coronavirus nelle ultime 24 ore, mai così tanti dall’inizio della pandemia. Secondo le autorità sanitarie locali, infatti, nell’ultima giornata sono stati diagnosticati 40.018 nuovi casi e 97 morti correlati all’infezione. Inoltre sono 903 i pazienti Covid ricoverati nelle unità di terapia intensiva degli ospedali rumeni. L’84 per cento di loro non è vaccinato.

La Romania è il secondo Paese dell’Unione europea con il minor numero di vaccinati contro il coronavirus. Circa il 41 per cento della sua popolazione ha completato il ciclo vaccinale.