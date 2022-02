Covid oggi Vda, 303 contagi e un morto: bollettino 1 febbraio

(Adnkronos) – Sono 303 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 1 febbraio 2022 in Valle d’Aosta, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri c’è stato un morto.

I positivi attuali sono 4.500 di cui 4.429 in isolamento domiciliare, 65 in ospedale, 6 in terapia intensiva. Il totale delle persone guarite sale a 24.412, 440 in più rispetto a ieri.

Con il decesso di oggi salgono a 508 le persone, morte in Val d’Aosta, risultate positive al Covid da inizio emergenza.