Green Pass Italia, no vax Franzoni: “Con multe falò in piazza”

(Adnkronos) – “Ce ne freghiamo delle loro multe e sicuramente le bruceremo in piazza”. Lo dichiara all’Adnkronos il no vax Nicola Franzoni, segretario politico del Fronte di Liberazione Nazionale, a proposito delle sanzioni entrate in vigore per gli over 50 che non si sono vaccinati.

“Tutte le multe che verrano inviate ai cittadini italiani attraverso l’Agenzia delle Entrate, credo attraverso cartelle esattoriale inevase, verranno cestinate o bruciate in pubblica piazza”.