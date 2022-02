Napoli, 23enne trovata morta in casa del vicino a Grumo Nevano

(Adnkronos) – Una ragazza di 23 anni è stata trovata morta all’interno dell’abitazione di un vicino di casa a Grumo Nevano, in provincia di Napoli.

I carabinieri della compagnia di Giugliano in Campania, intervenuti nell’appartamento di via Risorgimento, non escludono al momento alcuna pista. Il corpo della 23enne non presenta segni evidenti di colpi di arma da fuoco o ferite da arma da taglio; una delle ipotesi sulle quali lavorano gli investigatori è che la ragazza possa essere stata strangolata.