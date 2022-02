Quirinale, pranzo tra Di Maio e Belloni

(Adnkronos) – Incontro tra il ministro degli Esteri Luigi Di Maio e la direttrice del Dis Elisabetta Belloni. Come riportato da ‘Il Foglio’, il titolare della Farnesina e la numero uno del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza si sono visti a pranzo, in un ristorante nel centro di Roma. L’incontro arriva dopo le tensioni della scorsa settimana sul Quirinale: il nome di Belloni era entrato nella rosa dei candidati, ma l’ipotesi è poi tramontata a causa dei veti delle forze politiche. Proprio su una possibile candidatura di Belloni si è consumato lo scontro tra Di Maio e Giuseppe Conte: “Trovo indecoroso che sia stato buttato in pasto al dibattito pubblico un alto profilo come quello di Elisabetta Belloni. Senza un accordo condiviso”, aveva detto il ministro degli Esteri lo scorso 28 gennaio.