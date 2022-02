Green pass, Draghi: “Via restrizioni per vaccinati anche in zona rossa”

(Adnkronos) – “Tra i provvedimenti di oggi c’è la decisione di eliminare le restrizioni, anche in zona rossa, per chi è vaccinato” contro il covid. Così il premier Mario Draghi introducendo il Cdm di oggi. “La validità del green pass per chi ha tre dosi – oppure due dosi ed ha già avuto il Covid – diverrà indefinita”. I provvedimenti di oggi, ha spiegato il premier, “vanno nella direzione di una ancora maggiore riapertura del Paese”.

“Oggi ci occupiamo della scuola in presenza, che è da sempre la priorità di questo governo” venendo “incontro alle esigenze delle famiglie, che trovano il regime attuale delle quarantene troppo complicato e restrittivo. I Ministri Speranza e Bianchi spiegheranno nel dettaglio queste misure”, ha detto ancora Draghi, aggiungendo: “Vogliamo limitare di molto l’uso della didattica a distanza, per permettere a un numero sempre maggiore dei nostri bambini e ragazzi di andare in classe”.