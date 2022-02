Sanremo 2022 e covid, medico Festival: “Cantanti attenti e pubblico vaccinato”

(Adnkronos) – “La macchina dei tamponi è partita ed è in piena fase di accelerazione in questa settimana del festival. E una macchina ben oliata, c’è la partecipazione di tanto personale sanitario, di tecnici di laboratorio, di personale della Rai e col mio coordinamento abbiamo trovato diversi positivi, tutti però asintomatici, vaccinati”. Stefano Ferlito, responsabile del coordinamento sanitario del festival di Sanremo, racconta all’Adnkronos il grande lavoro di controllo che ha anticipato l’evento e continua instancabile per garantire la sicurezza di big, addetti ai lavori e pubblico”. (di Silvia Mancinelli)