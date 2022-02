Covid oggi, Italia e Europa rosso scuro: mappa Ecdc

(Adnkronos) – Covid in Italia, anche oggi la penisola continua a rimanere interamente in rosso scuro, lo stesso colore ormai ha conquistato tutta l’Europa e che indica il livello massimo di rischio epidemiologico per Covid-19, nella mappa pubblicata ogni giovedì dall’Ecdc, Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie. Ogni piccolo pezzo che ancora resisteva nella tonalità più chiara ha lasciato posto al rosso scuro.

Che questo sarebbe successo era evidente già 2 giorni fa, quando l’ente con sede a Stoccolma ha pubblicato la prima mappa epidemiologica disegnata sulla base di un criterio più ampio, che prende in considerazione, oltre al tasso di positivi sul totale dei test effettuati e del numero dei nuovi positivi ogni 100mila abitanti, anche il tasso di vaccinazione. In quella mappa rimaneva in rosso chiaro solo l’Oltenia, regione sudoccidentale della Romania. Nell’aggiornamento di oggi anche questa micro area rimasta è passata alla gradazione più scura.