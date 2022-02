Quirinale, Masia: “Mattarella unico vincitore”

(Adnkronos) – Sulla corsa al Quirinale “l’unico vincitore è Mattarella, nel senso che il sentiment degli italiani è molto negativo nei confronti di tutto quello che è successo: oltre il 50% degli italiani dice che la politica è uscita sconfitta, i partiti sono usciti sconfitti dall’elezione del Presidente della Repubblica perché non sono riusciti ad ‘impedire’ il ritorno di Mattarella che per senso del dovere ha dovuto accettare un secondo mandato. E secondo me se l’aspettava, Mattarella”. Lo dichiara all’Adnkronos il sondaggista Fabrizio Masia.

“Quello che probabilmente, in termini di immagine, ne esce meno sconfitto è Letta – aggiunge Masia – ma solo per la sua posizione attendista. Più che kingmaker è stato ‘Fabio Massimo il temporeggiatore’. Lo stesso Draghi perde consenso perché si è capito che si è giocato la partita, da un lato per salire al Colle, dall’altro la situazione al governo. Per il resto i cinque stelle sono spaccati, il rapporto Pd-M5S si è scollato in qualche modo, ci sono tutti i rigurgiti centristi quindi il quadro è complicato. La Meloni anche è sconfitta, perché comunque non ha la compattezza del centrodestra (ha detto che è da rifondare) e si ‘ritrova’ Mattarella. Sì, è stata coerente, ma in mano non si trova nulla”. “La gente è un po’ delusa. E’ chiaro che nei prossimi mesi ne vedremo delle belle: punti delicati le amministrative e la legge elettorale, ma anche il Pnrr”, spiega.