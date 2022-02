Sanremo 2022, Drusilla ad Amadeus: “Solo conduttrice? Un inferno”

(Adnkronos) –

Sanremo 2022, si apre con l’omaggio a Mattarella la terza serata di oggi, giovedì 3 febbraio. Amadeus apre dedicando al Presidente della Repubblica, che oggi ha giurato per il secondo mandato, uno dei brani più iconici, interpretati da Mina e, ora, suonato dall’orchestra: ‘Grande grande grande’ perché, spiega, “per noi lei, Presidente, è grande, grande, grande!”. Parole accompagnate dall’applauso del pubblico dell’Ariston.

Il conduttore e direttore artistico del Festival esprime “gratitudine e affetto” per il Capo dello Stato, quale “punto di riferimento, anche nel suo discorso di insediamento pronunciato in Parlamento” in cui ha sottolineato anche “l’importanza della cultura e dell’arte, del teatro, del cinema e della musica”.

Sul palco al fianco di Amadeus stasera la madrina Drusilla Foer con un esordio da cantante da rimandare. La co-conduttrice della terza serata accenna un brano, ma il conduttore Amadeus la blocca subito. “Senta, coso: come si chiama? Amedeo? Se ne vada oppure mi chiami il direttore artistico!”. Peccato che sia lo stesso Amadeus… “Ma devo presentare il festival tutto il tempo accanto a lei fino alla fine? Un inferno!”, commenta Drusilla. Ma poi si ‘rassegna’ e presenta il prossimo cantante, Massimo Ranieri: lui sì che può cantare…



Venticinque le canzoni in gara che ascolteremo stasera. Tra gli ospiti Cesare Cremonini e Roberto Saviano con il monologo sulla strage di Capaci.

Ecco la scaletta del Festival : Giusy Ferreri; Highsnob & Hu; Fabrizio Moro; Elisa Balsamo; Aka 7even; Massimo Ranieri; Dargen D’Amico; Irama; Cesare Cremonini; Ditonellapiaga e Rettore; Michele bravi; Rkomi; Mahmood & blanco; Gianni Morandi; Cesare Cremonini; Tananai; Elisa; Saviano; Rappresentante di lista; Iva Zanicchi; Achille Lauro; Matteo Romano; Ana Mena; Sangiovanni; Emma; Yuman; Le Vibrazioni; Giovanni Truppi; Noemi.

In platea anche l’amministratore delegato della Rai, Carlo Fuortes, che questa mattina era stato tra i primi a complimentarsi al telefono con Amadeus per gli ascolti record delle prime due serate del Festival.



La seconda serata ha visto trionfare Elisa, sul palco dell’Ariston dopo 21 anni -, Mahmood e Blanco secondi, La Rappresentante di Lista terza.