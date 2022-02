Sanremo 2022 e Zalone virologo, Galli: “Ha colto sentimento stanchezza degli italiani”

(Adnkronos) – “Zalone ha fatto delle cose che definire divertentissime è poco, penso alla canzone ‘La Vacinada’. Immagino che ieri abbia voluto raccogliere un sentimento generale degli italiani che non ne possono più della pandemia. Sorrido e basta, non starei a farci dei castelli di carta sopra”. Lo ha detto all’Adnkronos Salute Massimo Galli, già direttore del reparto di Malattie infettive dell’ospedale Sacco di Milano, commentando l’esibizione ieri sera a Sanremo di Checco Zalone con la canzone ‘Pandemia ora che vai via’ con cui l’attore e showman ha ironizzato sui virologi in tv.