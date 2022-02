Sanremo 2022, Elisa in testa nella prima classifica

(Adnkronos) – Sanremo 2022 ha il suo primo podio, anche se provvisorio. Ed è composto da Elisa prima – sul palco dell’Ariston dopo 21 anni -, Mahmood e Blanco secondi, La Rappresentante di Lista terza. Questo è il verdetto espresso dai giornalisti della sala stampa, riuniti al Casinò, dopo l’ascolto di tutti i 25 big saliti su palco dell’Ariston nelle due prime serate.

Questa la classifica al completo, nell’ordine: Elisa, Mahmood con Blanco, La Rappresentante di Lista, Dargen D’Amico, Gianni Morandi, Emma, Ditonellapiaga con Rettore, Massimo Ranieri, Irama, Fabrizio Moro, Giovanni Truppi, Noemi, Sangiovanni, Michele Bravi, Rkomi, Achille Lauro, Matteo Romano, Highsnob con Hu, Giusy Ferreri, Iva Zanicchi, Aka 7even, Le Vibrazioni, Yuman, Tananai, Ana Mena.

Dunque, una interprete femminile e due coppie sul podio provvisorio, mentre il ‘derby’ fra gli eterni rivali se lo aggiudica per il momento Gianni Morandi tre gradini avanti a Massimo Ranieri, con l’altre veterna del festival, Iva Zanicchi, confinata molto più in basso. L’unica ‘straniera’ dei big, la spagnola Ana Mena, almeno per ora occupa il posto del fanalino di coda.