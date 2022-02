FantaSanremo, mezzo milione di squadre e Emma ‘bomber’ Sanremo 2022

(Adnkronos) – Mezzo milione di squadre iscritte al FantaSanremo, Emma Marrone ‘bomber’. Sono i numeri del gioco parallelo al Festival di Sanremo 2022, come spiegano gli inventori della competizione. “In questo momento ci sono circa 500mila squadre che stanno partecipando al FantaSanremo. Per ora la cantante che ha accumulato più punti è Emma Marrone, ha studiato bene il regolamento…”, dicono Giacomo Piccinini e Nicolo’ ‘Papalina’ Peroni, titolari del bar ‘Corva da Papalino’ di porto Sant’Elpidio a Un giorno da pecora.

Breve ripasso delle regole. Quante sono le parole che devono dire i cantanti sul palco per guadagnare punti? “Sono solo tre: fantaSanremo, zia Mara e Papalina, che sarei io – ha detto Peroni -. Ma chi si sarebbe mai aspettato che poi gli artisti le pronunciassero davvero? Per primo lo ha fatto Morandi e quando lo fa uno così poi forse gli altri si sentono liberi di seguirlo”. Al FantaSanremo Si vince qualcosa? “Si vince la gloria eterna. Quando abbiamo cominciato – hanno detto-, avevamo messo in palio un prosciutto, del salame e come terzo premio del vino. Era due anni fa e c’erano circa una cinquantina di squadre”.