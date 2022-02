Giustizia, morto ex magistrato Alberto Di Pisa

(Adnkronos) – E’ morto stanotte l’ex procuratore Alberto Di Pisa, membro del pool antimafia voluto da Rocco Chinnici e giudice nel maxi processo di Palermo. Di Pisa, 78 anni, era ricoverato all’ospedale Cervello di Palermo per una grave malattia. Dimesso ieri pomeriggio in fin di vita dall’ospedale in cui era ricoverato, l’ex magistrato è stato portato a casa in ambulanza dove i familiari lo hanno vegliato fino a tarda notte.

Di Pisa, che è stato procuratore anche a Marsala dove ha seguito il caso della piccola Denise Pipitone, nell’estate del 1989 venne additato come il ‘corvo di Palermo’, l’anonimo che aveva inviato lettere ad alte cariche istituzionali accusando altri magistrati, tra cui Giovanni Falcone. Di Pisa, condannato in primo grado, fu poi assolto. Aveva lasciato la magistratura nel 2015 per limiti d’età.