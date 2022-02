Sanremo 2022, scale di corsa per Maria Chiara Giannetta

(Adnkronos) – Ironia ed eleganza sbarazzina per il primo ingresso sul palco del Teatro Ariston di Maria Chiara Giannetta, con un elegante vestito nero corto con punti di luce. L’attrice che ha spopolato su Rai1 con il suo ruolo nella fiction ‘Blanca’, in cui interpreta una detective non vedente. Con Amadeus, ha sceso la scala di corsa per ingannare l’ansia da prestazione. Poi ha raccontato della telefonata ricevuta dal direttore artistico e conduttore del festival con la proposta di condurre con lui una serata del festival, dopo un divertente incontro a ‘I Soliti Ignoti’. I due hanno ‘recitato’ la telefonata, con l’attrice che alla proposta ha avuto quasi un mancamento.