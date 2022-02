Covid oggi Lazio, 9.161 contagi e 23 morti. A Roma 4.294 nuovi casi

(Adnkronos) – Sono 9.161 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 5 febbraio 2022 nel Lazio, secondo i dati covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 23 morti nella Regione. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 30.121 tamponi molecolari e 68.278 antigenici con un tasso di positività al 9,3%.

Sono 2.061 i ricoverati, 16 in meno da ieri, 195 le terapie intensive, una in meno nelle ultime 24 ore, e 9.042 i guariti da ieri. I casi a Roma città sono a quota 4.294. In Regione, dice l’assessore alla Sanità D’Amato, “assistiamo a un deciso calo del numero dei casi positivi e si torna sotto quota 10mila”. D’Amato ammonisce: “Chi non è vaccinato rischia la vita”.