FantaSanremo, Amadeus in campo: flessioni con Rkomi

(Adnkronos) – Amadeus cede al FantaSanremo. Dopo l’esibizione di Rkomi nella quarta serata di Sanremo 2022, anche il conduttore finisce nella spirale del gioco che accompagna il Festival. Rkomi, a caccia di punti nel gioco-tormentone, usa le formule consuete: ‘Papalina’ e ‘Zia Mara’ vengono pronunciate in automatico, prima del jolly. Il giovane artista, che per la serata cover ha scelto un medley del Vasco Rossi anni ’80’, si cimenta in una serie di flessioni, che garantiscono un ricco bottino secondo il regolamento del FantaSanremo. Amadeus non si limita ad osservare: via la giacca e anche lui, pancia a terra, comincia a pompare. Inoltre, essendo a petto nudo per quasi tutta l’esibizione, conquista anche il bonus ‘scapezzolata’.