Sanremo 2022, il gran finale: Sabrina Ferilli sul palco con Amadeus

(Adnkronos) – Sanremo 2022, stasera sabato 5 febbraio il gran finale. Sul palco per l’ultima serata, accanto ad Amadeus, ci sarà Sabrina Ferilli. Per lei sarà la terza volta al Festival, a suggello di una carriera piena di successi sia nel cinema che in televisione e in teatro. E’ tra i protagonisti del film Premio Oscar ‘La Grande bellezza’ di Paolo Sorrentino, vincitrice di ben sei Nastri d’argento, un Globo d’oro e sei Ciak d’oro. Il suo talento si è declinato spesso in ruoli drammatici, e in innumerevoli commedie italiane. L’attrice romana, protagonista di tante trasmissioni televisive, ha condotto Sanremo nel 1996 con Pippo Baudo e Valeria Mazza. E poi nel 2012, come ospite della quarta serata, intervistata dall’allora padrone di casa Gianni Morandi.

“Certe notizie è meglio riceverle da seduti. Buona serata a tutti! Grazie @giovanna_e_amadeus Ci vediamo il 5 febbraio!”, ha scritto Ferilli su Instagram commentando a caldo l’annuncio della sua partecipazione alla 72esima edizione della kermesse al fianco di Amadeus.