Atalanta-Cagliari 1-2, rossoblu passano a Bergamo

(Adnkronos) – Importante vittoria in chiave salvezza del Cagliari che va a vincere 2-1 al Gewiss Stadium contro l’Atalanta grazie a una doppietta di Gaston Pereiro, 50′ e 68′; per i bergamaschi, al quarto ko in stagione, in gol José Luis Palomino al 64′. A pesare sull’incontro l’espulsione per i nerazzurri del portiere Musso al 52′.

La classifica dopo il match valido per la 24esima giornata vede i sardi, al quarto successo in campionato, salire al quartultimo posto con 20 punti. Brutto stop in chiave piazzamento Champions per l’Atalanta ferma al quarto posto con 43 punti, 1 in più dei bianconeri in campo stasera contro il Verona.