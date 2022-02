Papa Francesco a Che tempo che fa: “Sopporto come tanta gente”

(Adnkronos) – “Non sarei onesto se dicessi che sopporto tanto. Sopporto come sopporta la maggioranza della gente”. Papa Francesco, ospite a Che tempo che fa, risponde così alla prima domanda posta da Fabio Fazio. Come riesce ad abbracciare tutti e a sopportare un peso così grande? “Buonasera, grazie per questo incontro. Mi piace molto. La domanda è un po’ forzata. Tanta gente sopporta cose brutte, quotidiane. Tanta gente nella propria debolezza sopporta difficoltà familiari, economiche. Padri di famiglia che vedono che il salario non arriva a fine mese. Con la pandemia di troppo… “, dice il Pontefice.

“Non sarei onesto se dicessi che sopporto tanto. Io sopporto come tutta la gente sopporta e poi non sono solo. C’è tanta gente che mi aiuta: i vescovi, gli impiegati accanto a me, uomini e donne bravi. Dico la verità, non sono un campione di peso che sopporta le cose. Sopporto come sopporta la maggioranza della gente”, aggiunge.