Covid oggi Italia, 41.247 contagi e 326 morti: bollettino 7 febbraio

(Adnkronos) – Sono 41.247 i contagi da coronavirus in Italia oggi, 7 febbraio 2022, secondo numeri e dati covid – regione per regione – nel bollettino di Protezione Civile e ministero della Salute. Registrati altri 326 morti. I nuovi casi sono stati individuati su 393.663 tamponi, il tasso positività è al 10,4%.

LOMBARDIA – Sono 3.116 i contagi da coronavirus in Lombardia oggi, 7 febbraio, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Registrati altri 70 morti. I tamponi effettuati sono stati 44.765, con un indice di positività del 6,9%. In totale le vittime dall’inizio della pandemia di sono 37.713. Negli ospedali della regione sono ricoverate 2.558 persone (-24) e in terapia intensiva 207 (-6).

In provincia di Milano i nuovi positivi sono 1.055, di cui 507 a Milano città, a Bergamo 225, a Brescia 469, Como 250, a Cremona 80, Lecco 60, a Lodi 38, Mantova 83, a Monza e Brianza 212, a Pavia 192, a Sondrio 35 e a Varese 298.

LAZIO – Sono 5.313 i nuovi contagi covid oggi 7 febbraio nel Lazio, secondo i dati dell’ultimo bollettino covid-19. Si registrano altri 16 morti. “Oggi nel Lazio su 11.500 tamponi molecolari e 33.373 tamponi antigenici per un totale di 44.873 tamponi, si registrano 5.313 nuovi casi positivi (-3.170), sono 16 i decessi (+7), 2.099 i ricoverati (+39), 199 le terapie intensive (+3) e +11.611 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 11,8%. I casi a Roma città sono a quota 2.961. Oggi il numero dei guariti è il doppio dei casi positivi e prosegue il trend in discesa”. Lo comunica in una nota l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato, al termine della videoconferenza della task-force regionale per il Covid-19.

Nel dettaglio; la Asl Roma 1 registra 1.008 nuovi casi e 2 decessi nelle ultime 24 ore; nella Asl Roma 2 sono 1.005 i nuovi casi e 4 i decessi; Asl Roma 3: sono 948 i nuovi casi e 2 i decessi; Asl Roma 4: sono 238 i nuovi casi e 1 decesso; Asl Roma 5: sono 486 i nuovi casi e 3 i decessi; Asl Roma 6: sono 639 i nuovi casi e 1 decesso.

EMILIA ROMAGNA – Sono 5.203 i contagi da coronavirus in Emilia Romagna oggi, 7 febbraio 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Registrati altri 37 morti. I nuovi casi sono stati individuati su un totale di 26.506 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, di cui 9.664 molecolari e 16.842 test antigenici rapidi. Complessivamente, la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 19,6%. La Regione specifica che si tratta di un valore non indicativo dell’andamento generale visto il numero di tamponi effettuati.

I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell’Emilia-Romagna sono 144 (+1 rispetto a ieri, pari allo 0,7%), l’età media è di 62,5 anni. Sul totale, 82 non sono vaccinati (zero dosi di vaccino ricevute, età media 61,1 anni), il 56,9%; 62 sono vaccinati con ciclo completo (età media 64,3 anni).

Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid, sono 2.463 (+50 rispetto a ieri, 2,1%), età media 73,7 anni. L’età media dei nuovi positivi di oggi è di 36,6 anni. I casi attivi, cioè i malati effettivi, sono 138.188 (-17.497). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 135.581 (-17.548), il 98,1% del totale dei casi attivi.

CAMPANIA – Sono 4.041 i nuovi contagi da coronavirus in Campania secondo dati e numeri del bollettino di oggi, 7 febbraio. Registrati inoltre altri 47 morti: 26 i decessi avvenuti nelle ultime 48 ore e 21 quelli avvenuti in precedenza, ma registrati ieri. 36.763 i test effettuati. In Campania sono inoltre 80 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva e 1.351 i pazienti Covid ricoverati nei reparti di degenza.

PUGLIA -Sono 2.345 i contagi da coronavirus in Puglia oggi, 7 febbraio 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Registrati altri 4 morti. I nuovi contagi sono stati individuati su 31.744 tamponi.

I nuovi casi per provincia – Provincia di Bari: 706; Provincia di Bat: 187; Provincia di Brindisi: 193; Provincia di Foggia: 375; Provincia di Lecce: 645; Provincia di Taranto: 209; Residenti fuori regione: 17; Provincia in definizione: 13.

Le persone attualmente positive sono 105.994. I pazienti covid ricoverati in ospedale in area non critica sono 750. In terapia intensiva, invece, 70 malati.

FRIULI VENEZIA GIULIA – Sono 644 i nuovi contagi da coronavirus in Friuli Venezia Giulia secondo il bollettino di oggi, 7 febbraio. Si registrano inoltre altri 5 morti. Su 2.136 tamponi molecolari sono stati rilevati 88 nuovi contagi, con una percentuale di positività del 4,11%. Sono inoltre 5.872 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 556 casi (9,46%). Le persone ricoverate in terapia intensiva scendono a 41 mentre i pazienti ospedalizzati in altri reparti sono 479. Lo ha comunicato il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute Riccardo Riccardi.

TOSCANA – Sono 2.783 i nuovi contagi da coronavirus in Toscana secondo il bollettino di oggi, 7 febbraio. Si registrano inoltre 40 morti. 24.260 i test effettuati, di cui 9.347 tamponi molecolari e 14.913 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 11,47% (61,6% sulle prime diagnosi).

VENETO – Sono 2.858 i contagi da coronavirus registrati oggi, 7 febbraio 2022, in Veneto, secondo i dati della Regione. I decessi sono 11. Le persone attualmente positive sono 168.750, mentre le vittime da inizio pandemia sono 13.373. Stabile il numero dei ricoveri: sono 1.711 (+1) i pazienti attualmente nei reparti non critici, mentre sono 160 (-2) i pazienti nelle terapie intensive. Il maggior numero di nuovi contagi si registra a Verona (+655), seguita da Vicenza (+490).

CALABRIA – Sono 1.069 i nuovi contagi da coronavirus in Calabria secondo il bollettino di oggi, 7 febbraio. Si registrano inoltre altri 7 morti. 6.638 i tamponi effettuati, +1.226 guariti. Il totale dei decessi nella regione è di 1.951 decessi. Il bollettino, inoltre, registra -164 attualmente positivi, +9 ricoveri (per un totale di 377) e, infine, -1 terapie intensive (per un totale di 25).

ABRUZZO – Sono 1.080 i nuovi contagi da coronavirus in Abruzzo secondo numeri e dati del bollettino di oggi, 7 febbraio. Si registrano inoltre altri 10 morti. Il totale dei casi dall’inizio dell’emergenza – al netto dei riallineamenti – è di 232.079. Dei positivi odierni, 576 sono stati identificati attraverso test antigenico rapido.

Lo comunica l’Assessorato regionale alla Sanità, aggiungendo che il bilancio dei pazienti deceduti registra 10 nuovi casi (di età compresa tra 64 e 91 anni, 3 in provincia di Chieti, 2 in provincia di Teramo, 1 in provincia di Pescara, 3 in provincia dell’Aquila, 1 risalente ai giorni scorsi e comunicato solo oggi dalla Asl) e sale a 2846.

VALLE D’AOSTA – Sono 37 i nuovi contagi da coronavirus in Valle d’Aosta secondo dati e numero del bollettino di oggi, 7 febbraio. Nessun nuovo decesso registrato. Il totale delle persone contagiate dal virus da inizio epidemia è di 30.210. I positivi attuali sono 3.268 di cui 3.216 in isolamento domiciliare, 49 ricoverati in ospedale, 3 in terapia intensiva. I guariti totali sono complessivamente 26.430, + 275 rispetto a ieri. I casi fino ad oggi testati sono 125.588, i tamponi effettuati 447.339. I decessi di persone risultate positive al Covid in Valle D’Aosta da inizio emergenza ad oggi sono 512.

BASILICATA – In Basilicata sono 431 contagi da coronavirus registrati oggi, 7 febbraio,, su un totale di 2.884 tamponi (molecolari e antigenici). Si registrano 2 decessi per Covid-19. Sono i dati del bollettino regionale della task force coronavirus riferito alle ultime 24 ore. Le persone decedute risiedevano a Nova Siri e Potenza.

Sono state registrate 431 guarigioni. I ricoverati per Covid-19 sono 95 di cui 4 (+1) in terapia intensiva: 48 (di cui 2 in TI) nell’ospedale di Potenza; 47 (di cui 2 in TI) in quello di Matera. Nel complesso gli attuali positivi residenti in Basilicata sono circa 20mila.

SARDEGNA – Sono 1.440 i nuovi contagi covid oggi 7 febbraio in Sardegna, secondo i dati dell’ultimo bollettino covid-19. Si registrano altri 10 morti. Dei nuovi casi, 856 sono stati diagnosticati con antigenico. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 7454 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 31 ( – 1 ).

I pazienti ricoverati in area medica sono 363 (+ 2 ) e 28.430 sono i casi di isolamento domiciliare ( + 652). Lo comunica la Regione Sardegna. Dei 10 decessi: due donne 82 e 94 anni, residenti nella Città Metropolitana di Cagliari; tre uomini di 62, 73, 78 anni e una donna di 92, residenti nella provincia del Sud Sardegna; due uomini di 57 e 66 anni e una donna di 70, residenti nella provincia di Sassari; una donna di 83 anni, residente nella provincia di Oristano.