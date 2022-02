Scuola e covid, Galli: “Comprendo disagio studenti, confusione evidente”

(Adnkronos) – Covid e scuola? “Comprendo il disagio degli studenti. In linea generale sono d’accordo su fatto che a scuola le cose sono confuse sul fronte della gestione del Covid. E’ assolutamente comprensibile, quindi, che ci sia un atteggiamento almeno ‘infastidito’ da parte dei ragazzi”. Lo ha detto all’Adnkronos Salute Massimo Galli, ex direttore di Malattie infettive all’ospedale Sacco di Milano, a commento delle parole dell’ex coordinatore del Cts, Agostino Miozzo, che in merito alle proteste degli studenti ha ammesso: “Se avessi 50 anni di meno scenderei in piazza anch’io”.

“Non conosco nel dettaglio le rivendicazioni degli studenti, ma la confusione sulla scuola è evidente”, ha aggiunto Galli, ricordando che probabilmente, però, “ho una visione più restrittiva del Governo sulle regole a scuola. E sono convinto – ha sottolineato – che avremmo avuto meno guai se avessimo applicato prima indicazioni più decise”.