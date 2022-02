Violenze Capodanno a Milano, arrestati due minorenni

(Adnkronos) – Due giovani di età compresa tra i 16 e i 17 anni sono stati arrestati a Milano poiché gravemente indiziati della commissione di alcune delle violenze sessuali e rapine avvenute la notte di Capodanno in piazza Duomo, a Milano, e dintorni. In particolare, i due, entrambi egiziani (di cui uno regolarmente soggiornante e uno minore straniero non accompagnato) sono ritenuti responsabili delle violenze a sfondo sessuale commesse ai danni delle due turiste tedesche, immortalate in un video che ha rapidamente fatto il giro del web.

Nei confronti dei due, la polizia di Stato di Milano sta eseguendo un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal gip presso il Tribunale per i minorenni di Milano su attività coordinata dal procuratore dott. Ciro Cascone. L’attività d’indagine è condotta dalla sezione omicidi della squadra mobile di Milano e dal Commissariato Centro. I poliziotti sono giunti alla loro identificazione dopo la puntuale analisi delle immagini dei sistemi di sorveglianza, l’escussione di numerosi testimoni e parti offese, l’analisi dei vari social network e l’utilizzo del software per il riconoscimento facciale da parte della polizia scientifica.

Le indagini, inoltre, hanno permesso di attribuire al sedicenne la responsabilità per una rapina effettuata alle 2.15 in via Torino: il giovane, componente di un nutrito gruppo che si muoveva subdolamente con abilità criminale, avrebbe accerchiato una coppia di ragazzi che stava passeggiando con alcuni amici, aggredendoli con violenza e rapinandoli dei cellulari. Il ragazzo aggredito aveva fatto poi ricorso alle cure mediche ricevendo una prognosi di 5 giorni mentre un’altra giovane vittima, durante il tentativo di chiamare i soccorsi, era stata minacciata con un coltello da uno degli aggressori.