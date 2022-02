Coppa Italia, Inter-Roma 2-0 e nerazzurri in semifinale

(Adnkronos) – L’Inter batte la Roma 2-0 nei quarti di finale di Coppa Italia e vola in semifinale, dove attende la vincente della sfida tra Milan e Lazio.

I nerazzurri partono col piede sull’acceleratore e sfondano subito. Cross da sinistra, Dzeko è puntuale all’appuntamento col pallone. Piatto destro al volo, palla in rete e 1-0 al 2′. L’Inter, grazie al gol dell’ex, può giocare sul velluto e dà l’impressione di poter controllare il match. I padroni di casa perdono Bastoni per un infortunio alla caviglia, la Roma dopo un avvio sofferto gradualmente entra in partita.

La formazione di Mourinho, ex applaudito dal tifo nerazzurro, si rende pericolosa in particolare con Zaniolo: conclusione dal cuore dell’area di rigore, Handanovic respinge di piede. Nella ripresa l’Inter piazza il colpo del ko al 68′. Sanchez riceve, avanza e spara di destro: palla all’incrocio dei pali, 2-0 e Inter in semifinale.