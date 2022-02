“Non vaccino mia figlia”, Burioni e Cartabellotta ‘vs’ Meloni

(Adnkronos) –

Giorgia Meloni sceglie di non vaccinare sua figlia e spiega perché, creando polemica tra gli esperti. “Le possibilità che un ragazzo muoia di Covid sono le stesse che uno muoia colpito da un fulmine”, assicura la leader di Fratelli d’Italia in un’intervista alla Stampa, con riferimento alle statistiche per il giovani fino ai 20 anni. “Questo è un vaccino in sperimentazione, che finisce nel 2023” ha detto. Ecco la replica.

CARTABELLOTTA – “Onorevole Giorgia Meloni lei è libera di non vaccinare sua figlia. Non di fare disinformazione pubblica sui vaccini. Grazie” twitta il presidente della Fondazione Gimbe, Nino Cartabellotta.

BURIONI – “Meloni: le possibilità che un ragazzo muoia di Covid sono le stesse che muoia colpito da un fulmine” twitta il virologo Roberto Burioni che, per smentire quanto affermato dalla leader di Fratelli d’Italia in un’intervista a ‘La Stampa’, nello stesso ‘cinguettio’ riporta anche dei numeri: “Anni 2020-2021: morti per fulmine negli Usa: 28 (di tutte le età) – scrive Burioni – morti per Covid negli Usa: 900 (sotto i 18 anni)”.