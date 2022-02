Oscar 2022, ‘E’ stata la mano di Dio’ candidato come miglior film straniero

(Adnkronos) – Il film di Paolo Sorrentino ‘E’ stata la mano di Dio’ è candidato agli Oscar come miglior film internazionale. Lo ha annunciato l’Academy Awards che sta svelando le candidature alle prestigiose statuette la cui cerimonia di consegna si svolgerà il 27 marzo a Los Angeles.

Candidatura anche per Enrico Casarosa con il film animato Disney ‘Luca’ e per Massimo Cantini Parrini per i costumi del film ‘Cyrano’.