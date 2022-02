Terremoto oggi Reggio Emilia, due scosse: la seconda di magnitudo 4.3

(Adnkronos) –

Terremoto oggi in Emilia Romagna. La prima è stata registrata in provincia di Reggio Emilia, alle 19.55, a una profondità di 7 chilometri. Lo comunica l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, aggiungendo che la magnitudo è stata di 4.0. Il Comune più vicino all’epicentro della scossa è stato quello di Bagnolo in Piano.

Circa un’ora dopo una seconda scossa più forte, alle 21, di magnitudo tra 4.3 a tre chilometri da Correggio secondo quanto riferisce l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia in un tweet.

“Al momento non si registrano danni a cose o persone, sono in corso verifiche da parte della Protezione civile, Vigili del Fuoco e Forze dell’ordine. Sono in contatto con gli amministratori del territorio” twitta il presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini.

“Nuova scossa nella stessa zona. Verifiche in corso” twitta il Dipartimento della Protezione civile dopo la seconda scossa nel reggiano. Dopo la prima scossa dalle verifiche effettuate dalla Protezione civile non sono risultati “danni a persone o cose”.

“Al momento non si segnalano danni” twitta il Comune di Correggio. “Protezione Civile e Vigili del Fuoco comunicano di non aver ricevuto alcuna segnalazione. I nostri tecnici sono al lavoro e saranno verificati e controllati tutti gli edifici pubblici, scuole comprese”.