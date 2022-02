Coppa Italia, Juve-Sassuolo 2-1: Dybala-Vlahovic e bianconeri in semifinale

(Adnkronos) –

La Juve batte il Sassuolo per 2-1 nei quarti di finale di Coppa Italia e va in semifinale, dove affronterà la Fiorentina. I bianconeri avanzano grazie ad un gol di Vlahovic, al secondo centro in pochi giorni. Il serbo, ancora decisivo, si prepara quindi a sfidare la sua ex squadra, lasciata nel mercato di gennaio per volare a Torino.

LA PARTITA – La Juventus sblocca il risultato subito con Dybala. Palla vagante nell’area emiliana, l’argentino calcia di sinistro e insacca: 1-0. Dopo il vantaggio immediato, i bianconeri rallentano e lasciano campo, palla e fiducia ai neroverdi. Il Sassuolo ha il tempo per riorganizzarsi e prendere in mano la partita per mezz’ora abbondante. Si gioca nella metà campo della Juve e il pareggio, che arriva al 24′, non è una sorpresa. Traore pesca il jolly, complice una deviazione di Zakaria: palla all’incrocio, 1-1. Nel secondo tempo, la Juve carica a testa bassa con continuità. Le occasioni per la formazione di Allegri abbondano e solo una serie di interventi di Pegolo negano la rete ai torinesi. Al 72′, la Juve riesce a sprecare 3 chance in 5 secondi: McKennie colpisce di testa e Pegolo para, DeLigt colpisce il palo da 1 metro, Bonucci non riesce a insaccare da 30 centimetri. Quando i supplementari sembrano inevitabili, Vlahovic risolve il rebus. Il serbo, da solo, scappa sulla fascia sinistra e si accentra, riesce a tirare e trovare una deviazione provvidenziale di Tressoldi: Pegolo si arrende, la Juve vince 2-1.