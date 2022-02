Prenotazioni24, da Antitrust multa di 900mila euro

(Adnkronos) – Multa di 900mila euro a Prenotazioni24. L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha sanzionato l’agenzia web attiva nella promozione, nella comparazione e nella rivendita online di biglietti di trasporto marittimo passeggeri attraverso quattro siti internet aziendali – www.traghettilines.it, www.tirrenia-prenotazioni.it, www.traghetti-grecia.it, www.traghetti-sardegna.it – per pratiche commerciali scorrette e condotte illecite relative alle modalità di presentazione della società e delle caratteristiche dei servizi offerti.

La prima pratica scorretta, a parere dell’Antitrust, è consistita nella conformazione grafica e contenutistica del sito internet www.tirrenia.prenotazioni.it, che si occupa della promozione e della rivendita di biglietti per conto di Tirrenia, tale da non rendere subito percepibile ai consumatori il fatto di essere riferibile e gestito esclusivamente da Prenotazioni24 e non dall’omonima compagnia di navigazione. Con la seconda pratica scorretta è stato accertato che la società ha prospettato tardivamente al consumatore – solo in fase di riepilogo dell’acquisto di titoli di viaggio sui siti internet www.traghettilines.it e www.tirrenia-prenotazioni.it- l’esistenza e l’importo di diritti di prenotazione pretesi per concludere la transazione.

L’Autorità ha inoltre accertato condotte illecite relative all’addebito al consumatore di un’ulteriore fee, durante il booking online, in caso di scelta di un determinato mezzo di pagamento; alla preselezione del servizio aggiuntivo dell’assicurazione di viaggio, comportante una spesa supplementare per il consumatore; all’indicazione del foro competente per le controversie con i consumatori in quello dove ha sede legale la società (e non in quello del domicilio del consumatore).

Infine è stata ritenuta scorretta la limitata accessibilità, sui quattro siti aziendali, delle condizioni generali di vendita praticate da Prenotazioni24 alla fine della procedura di prenotazione e in presenza di un pre-flag di accettazione delle stesse. Già nel corso dell’istruttoria, Prenotazioni24 ha attuato interventi idonei ad impedire la prosecuzione delle condotte scorrette, accertate dall’Autorità, segnala infine l’Antitrust.