Covid oggi Veneto, 6.017 nuovi contagi: bollettino 12 febbraio

(Adnkronos) – Sono 6.017 nuovi contagi da coronavirus oggi, 12 febbraio, in Veneto, secondo i numeri del bollettino Covid della Regione. Sono 33 i morti nelle ultime 24 ore. Arriva a 1.262.839 il numero dei positivi da inizio pandemia, mentre quello dei decessi sale a 13.359. Gli attualmente positivi sono 112.759. Sono attualmente 1.091 i pazienti positivi al covid in cura negli ospedali veneti, dei quali 81 in condizioni gravi.