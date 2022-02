Covid oggi Calabria, 904 contagi e 6 morti: bollettino 14 febbraio

(Adnkronos) – Sono 904 i nuovi contagi registrati oggi, 14 febbraio 2022, in Calabria secondo il bollettino sull’emergenza Covid-19 diffusi dal dipartimento Tutela della salute della Regione. Effettuati 5.113, mentre sono +1.180 guariti e 6 i morti (per un totale di 2.008 decessi). Il bollettino, inoltre, registra -282 attualmente positivi, +6 ricoveri (per un totale di 349) e, infine, terapie intensive stabili (per un totale di 31)