Covid oggi Italia, quasi 2 milioni italiani guariti ma senza vaccino

(Adnkronos) – Sono 1,9 milioni gli italiani guariti, al massimo da 6 mesi, senza alcuna somministrazione del vaccino anti-Covid. Sono circa 597mila nella fascia 5-11 anni, il 25%. E 281mila nella fascia 40-49 anni, segue poi la fascia 50-59 con 255mila. La Lombardia è in vetta alla Regioni con 300mila guariti non vaccinati. E’ quanto emerge dall’aggiornamento quotidiano dei dati del report sui vaccini anti-Covid elaborata dalla struttura del Commissario straordinario generale Francesco Paolo Figliuolo. Queste persone, che hanno fatto la malattia, ma non sono mai state vaccinate, hanno comunque il certificato verde vaccinale che dura però sei mesi.