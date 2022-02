Trovato morto escursionista disperso sul Mombarone

(Adnkronos) – E’ stato ritrovato senza vita l’escursionista disperso sul Mombarone. La vittima si trovava nella zona in cui si interrompeva la traccia Gps registrata dal suo telefonino, dove è precipitato cadendo dal sentiero. Con il sorvolo dell’elicottero non era stata individuata, in seguito le squadre a terra del Soccorso alpino piemontese hanno effettuato il ritrovamento. Sul posto è stata inviata l’eliambulanza il cui personale sanitario ha constatato il decesso. Hanno collaborato alle operazioni i Vigili del Fuoco e i Carabinieri.