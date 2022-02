Canada, proteste no vax: Trudeau ricorre a leggi d’emergenza

(Adnkronos) – Il premier canadese Justin Trudeau ha invocato il ricorso alle leggi di emergenza per mettere fine alle proteste no vax che stanno paralizzando il Paese. E’ la prima vota che l’Emergencies Act, approvato nel 1988, viene usato. In base alla legge, il premier ha il potere di sospendere le libertà civili per ristabilire l’ordine. Trudeau ha annunciato che le misure avranno una durata “limitata” e ne verrà fatto un uso “ragionevole e proporzionato”, senza ricorrere all’impiego dei militari. Tra i provvedimenti che potrebbero essere adottati, il congelamento dei conti bancari di coloro che sono legati alle proteste.