In Belgio si va verso 4 giorni di lavoro a settimana

(Adnkronos) –

In Belgio si va verso la settimana corta lavorativa di quattro giorni. Secondo la riforma del mercato del lavoro post pandemia approvata dal governo, i lavoratori dipendenti a tempo pieno potranno condensare tutte le ore di lavoro in quattro giorni, invece che in cinque. Così avranno “più flessibilità e libertà”, ha detto il premier belga Alexander De Croo, spiegando che i dipendenti avranno anche la possibilità di lavorare di più una settimana e di meno un’altra. Il primo ministro non ha specificato quando queste nuove norme entreranno in vigore e se ci saranno eccezioni.