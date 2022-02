Champions, Inter-Liverpool 0-2 in andata ottavi di finale

(Adnkronos) – L’Inter viene sconfitta 2-0 in casa dal Liverpool nell’andata degli ottavi di finale di Champions League. I reds, che giocheranno in casa il ritorno l’8 marzo, hanno un piede e mezzo nei quarti di finale. L’Inter può recriminare dopo l’ottimo primo tempo, con la clamorosa traversa colpita da Calhanoglu. Gli inglesi sfondano nel finale, sbloccando il risultato al 75′. Corner da destra, perfetto colpo di testa di Firmino che insacca sul secondo palo: 0-1. Il raddoppio arriva all’83’. Palla vagante nell’area nerazzurra, Salah calcia di sinistro e complice una deviazione beffa Handanovic: 0-2, game over e qualificazione quasi decisa.