Green pass, Bassetti: “Danimarca lo ha tolto, niente boom morti”

(Adnkronos) – Nessun picco di morti in Danimarca o Inghilterra dopo l’eliminazione del Green pass o la rimozione delle restrizioni anti covid. Lo evidenzia il professor Matteo Bassetti, direttore della clinica malattie infettive del policlinico San Martino di Genova, a L’aria che tira. “Non c’è stato un aumento dei morti in Danimarca e in Inghilterra, che torna alla mortalità pre-covid. Lo stesso avviene per altri paesi che tolgono le restrizioni e non hanno visto un effetto devastante dopo la rimozione del Green pass, che non è uno strumento di sicurezza ma uno strumento per far vaccinare le persone”, dice.

“Mi dispiace che in Italia una persona pro vaccino non possa essere pro aperture, è un derby. Chi è per le aperture è di destra, chi è per il vaccino è di sinistra: siamo al paradosso. Io ho sempre pensato che il Green pass fosse uno strumento straordinario per far vaccinare le persone, l’ho sempre sostenuto e mi pare abbia raggiunto il suo scopo”, afferma. “E’ stato introdotto a luglio 2021 e da allora le persone vaccinate sono aumentate del 30%. L’obiettivo del Green pass era arrivare al 90% di persone vaccinate. Non credo che mantenendolo faremo vaccinare qualcun altro, c’è uno zoccolo duro che non si vaccinerà. Dal 31 marzo, se verrà tolto lo stato d’emergenza, il Green pass potrà rimanere per alcune attività ma potrà essere tolto per la maggioranza”, aggiunge ancora.