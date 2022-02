Covid oggi Abruzzo, 1.609 contagi: bollettino 19 febbraio

(Adnkronos) – Sono 1.609 i contagi da coronavirus in Abruzzo oggi, 19 febbraio 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Registrati 5 morti. I nuovi positivi (di cui 927 emersi da test antigenico) sono di età compresa tra 1 mese e 100 anni.

I contagi sono stati rilevati su 4.893 tamponi molecolari e 9.984 test antigenici. Altri 245 guariti, 92.436 attualmente positivi (+1359), 431 ricoverati in area medica (-25), 17 in terapia intensiva (-3), 91.988 in isolamento domiciliare (+1387). I nuovi positivi sono residenti nelle province dell’Aquila (343), Chieti (487), Pescara (293), Teramo (430), fuori regione (32),in accertamento (23).