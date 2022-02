Obbligo vaccinale over 50, Gismondo: “Proroga? Solo più tensione sociale”

(Adnkronos) – “Prorogare l’obbligo di vaccinazione anti Covid per gli over 50 dopo il 15 giugno”, giorno in cui scadrà la norma che lo prevede, non aumenterà in misura significativa il numero degli immunizzati, ma “farà crescere solo la tensione sociale che già è alta”. E’ il timore espresso all’Adnkronos Salute da Maria Rita Gismondo, direttrice del Laboratorio di microbiologia clinica, virologia e diagnostica delle bioemergenze dell’ospedale Sacco di Milano.

L’ipotesi illustrata ieri da Andrea Costa, sottosegretario alla Salute, all’esperta sembra “una forzatura, tenendo conto della situazione che stiamo vivendo – spiega – e soprattutto della percentuale altissima di popolazione già vaccinata. Credo che l’unico risultato che raggiungerà – ripete Gismondo – sarà quello di aumentare la tensione sociale”.