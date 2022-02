Roma-Verona 2-2. Nel recupero espulso Mourinho

(Adnkronos) – Pareggio per 2-2 tra Roma e Verona nell’anticipo della 26/a giornata di Serie A disputato allo stadio Olimpico. Al doppio vantaggio degli scaligeri con Barak al 5′ e Tameze al 20′ replicano due ‘primavera’ giallorossi da poco entrati in campo: il 18enne Volpato al 65′ e il 19enne Bove all’84’. Nel recupero espulso l’allenatore dei padroni di casa Mourinho. In classifica i capitolini sono settimi con 41 punti, gli scaligeri noni a quota 37.