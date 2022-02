Covid oggi Italia, bollettino Protezione Civile e contagi regioni 20 febbraio

(Adnkronos) – Il bollettino con i numeri covid in Italia di oggi, domenica 20 febbraio 2022, con dati e news della Protezione Civile e del ministero della Salute – regione per regione – su contagi da coronavirus, ricoveri e morti. All’indomani del via libera del Cts Aifa alla quarta dose di vaccino anti covid per gli immunodepressi, ecco i numeri da Lombardia e Campania, Toscana e Lazio, Puglia e Sicilia. Il bollettino delle grandi città come Milano, Roma e Napoli, il punto sulla campagna vaccinale e le terze dosi.

Sono 2.665 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 20 febbraio 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione anticipato dal governatore Eugenio Giani su Telegram. “I nuovi casi registrati in Toscana sono 2.665 su 25.626 test di cui 9.263 tamponi molecolari e 16.363 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 10,40% (48,2% sulle prime diagnosi)”, scrive Giani, aggiungendo che i vaccini attualmente somministrati in Toscana sono 8.596.311 di cui 2.289.466 dosi booster.

Sono 3.805 i contagi da coronavirus in Veneto oggi, 20 febbraio 2022, secondo i dati Covid del bollettino della Regione. Si registrano anche 10 morti, che portano a 13.714 il totale delle vittime negli ultimi due anni. Gli attualmente positivi nella regione sono 73.475 (-1.952), mentre negli ospedali i pazienti Covid ricoverati in area medica sono 1.190 (-5) , stabili, 103, quelli in terapia intensiva.

Sono 1.634 i nuovi contagi da coronavirus nelle Marche oggi, domenica 20 febbraio, secondo il bollettino con i dati Covid della Regione. Processati 5.896 tamponi, di cui 4.368 nel percorso diagnostico. Il tasso di positività è pari al 37,4%, mentre scende ancora quello di incidenza cumulativo ogni 100mila abitanti, che si attesta a 919,20 (ieri 953, 77).